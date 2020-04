Sem equipamentos de proteção, mais de 70 funcionários do PS 28 de Agosto estão com Covid-19

O que o governador Wilson Lima não pode controlar

Manaus/AM - Servidores da saúde que atuam no Hospital 28 de Agosto denunciam a falta de equipamentos de seguranças e o aumento no número de casos de colegas infectados pelo Covid-19, durante o atendimento na unidade.

Segundo eles, há semanas as máscaras EPIs são cobradas e não são entregues ao profissionais, alguns técnicos e demais funcionários trabalham apenas com máscaras cirúrgicas e muitos deles nem isso têm recebido.

Por causa da falta de proteção, mais de 70 funcionários já teriam sido infectados pelo Covid-19, incluindo a enfermeira chefe da Comissão de controle de Infecção Hospitalar (CCIH).

Recentemente, a médica Deborah Tayah, filha do vereador Isaac Tayah, revelou que está isolada em casa após testar positivo para o vírus. Ela trabalha no Hospital 28 de Agosto e acredita que tenha sido infectada no local por conta da falta de equipamentos de proteção.

Outro problema apontado é quanto a falta de treinamento no tocante ao descarte dos resíduos contaminados: “Na lavanderia as lençóis estão sendo lavados nas maquinas de uso comum e ainda não foi feito um isolamento para receber esses materiais já que as roupas da Sala Rosa estão contaminadas pelo COVID-19”, afirma um dos servidores.

A categoria também denuncia a falta de medidas para controlar a circulação de acompanhantes nos corredores.

Desprotegidos, eles estariam circulando entre os andares aumentando ainda mais os riscos de contaminação. Os que não conseguem entrar na unidade, se aglomeram em uma praça que fica do lado de fora, bem na frente do hospital, desobedecendo o decreto do Governo.