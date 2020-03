Sem desembarcar passageiros, cruzeiro com 680 turistas da Alemanha chega a Manaus

Coronavírus abala ZFM e pode produzir desemprego em massa

Manaus/AM - O cruzeiro Amera, com 680 turistas vindos da Alemanha, atracou no Porto de Manaus, na manhã desta quarta-feira (18). No entanto, nenhum passageiro desembarcou na capital amazonense.

Na tarde de terça, o governo havia anunciado que o cruzeiro estaria proibido de desembarcar passageiros, como uma medida preventiva para conter o avanço do coronavírus no Estado.

Por questões humanitárias, o Amera ficará atracado no porto apenas para reabastecimento de água potável e outros mantimentos. Ainda nesta quarta, o cruzeiro deve retornar à Alemanha.

Fotos mostram poucos turistas do lado exterior do Amera, alguns com aspecto de preocupação. Nos registros feitos pelo Portal do Holanda, não é possível identificar nenhum deles com máscaras. Veja fotos:

Foto: Portal do Holanda / Pedro Braga Jr.