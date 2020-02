Sem deixar rastros, idoso sai de casa e desaparece em Manaus

Manaus/AM - Parentes de Francisco BarreIro Saraiva Leão, de 64 anos, pedem ajuda para encontrar o idoso que desapareceu no último dia 11, depois de sair de casa no bairro Monte Sião, na Zona Leste.

Segundo familiares, a última vez em que foi visto, ele estava nas proximidade da Feira do Produtor do bairro. Na ocasião, Francisco trajava uma camisa social branca com listras pretas, um short e um chinelo.

O homem possui uma marca de queimadura na perna direita e tem um afundamento na cabeça causado por um acidente. Informações sobre o paradeiro dele podem ser repassadas por meio do telefone (92) 99383-6726, falar com Rosivan Nascimento, filho do idoso.