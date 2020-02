Sem componentes, fábricas de eletroeletrônicos de Manaus paralisam atividades

Manaus/AM - Pelo menos 15 organizações que produzem bens finais no Polo Industrial de Manaus (PIM) tiveram que paralisar atividades por falta de componentes. Estas indústrias dependem de fornecedores sediados na China, que já interromperam produção em função do epidemia de coronavírus naquele país.

As informações são do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas do Amazonas (Sindmetal AM), cujo presidente, Valdemir Santana, afirma que a cadeia de produção de eletroeletrônicos deu férias a cerca de 3 mil colaboradores deste segmento da Zona Franca de Manaus (ZFM).

Santana diz que existe a possibilidade de que até 50 fábricas com operação no Distrito Industrial da Suframa venham a dar férias coletivas a seus trabalhadores em função da falta de componentes.