Seinfra lança edital para contratar obras em município do Amazonas

Manaus/AM - O Centro de Serviços Compartilhados (CSC-AM) lançou nesta quinta-feira, dia 5, o edital TP n° 017/2020, que visa contratar empresa especializada em obras e serviços de engenharia para executar a recuperação do ramal do Pavão, no município de Tefé (distante 523 quilômetros de Manaus, em linha reta). O serviço foi solicitado pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra).

O certame, na modalidade tomada de preços, está previsto para ocorrer no dia 20 de março, às 8h30, horário local, na sede do CSC, na avenida Djalma Batista, 346, 1º andar, bairro Chapada.

Acesso As empresas interessadas em participar da licitação podem acessar gratuitamente o edital TP n° 017/2020 e seus respectivos anexos por meio do site do CSC-AM (http://www.csc.am.gov.br/portal/licitacao/), ou podem solicitar cópias diretamente no CSC.