Seinfra investe R$ 256 milhões para implantar e recuperar vicinais no Amazonas

Manaus/AM - Com orçamento de R$ 256 milhões para aplicar nos exercícios de 2020 e 2021, a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra) planeja realizar obras, serviços de recuperação e implantação de mais 263,67 quilômetros de ramais no interior do Amazonas.. Entre as cidades inseridas nesse pacote de obras estão Autazes, Careiro Castanho, Coari, Iranduba, Itapiranga, Silves, Manaquiri, Tabatinga, Tefé, Borba, Fonte Boa e Manicoré. Os investimentos têm o objetivo de promover a interiorização das obras do Estado, para diminuir a disparidade social e econômica entre interior e a capital, e desenvolver obras que sejam funcionais e duráveis. Nesse aspecto, o titular da Seinfra, Carlos Henrique Lima, explica a importância de construir ramais rodoviários no Amazonas que possuem, entre outras características, acostamentos, seis metros de largura e sinalização horizontal e vertical, com foco na durabilidade das vias. “Ramais pavimentados são a grande diferença atualmente. Resolvemos fazer a pavimentação dos ramais com largura de rodovia, dentro das normas do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), que é o órgão que dá as diretrizes para a execução de projetos e execução das rodovias brasileiras, dentro das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Isso vai possibilitar que, ano após ano, nós possamos executar novos ramais, fazer novas obras e deixar obras duradouras para o povo amazonense”. Melhorias Atualmente os municípios de Autazes, Careiro Castanho, Iranduba e Tabatinga, e os demais os ramais que estão sendo colocados em licitação, já contam com projetos e execução de pavimentação. Exemplo disso é o Ramal do São José, localizado no Km 68 da rodovia BR-319, próximo à cidade de Careiro Castanho (a 55 quilômetros de Manaus). Após 20 anos de existência, o ramal recebeu asfalto em seus 14,5 quilômetros de extensão. O trabalho teve um investimento de R$ 7,8 milhões, e a via recebeu obras de pavimentação, drenagem superficial e profunda, e sinalização horizontal e vertical. Ao longo do ramal, moram cerca de 200 famílias que vivem da produção da farinha de mandioca, macaxeira, goma, melancia, além da pecuária e outras pequenas culturas de subsistência. Nele mora Clebson de Souza Freitas, agricultor de 35 anos, com sua família. O direito de ir e vir com mais dignidade é a principal melhoria trazida pela obra, segundo ele. Investimentos no Careiro Castanho Em fevereiro deste ano, o Careiro Castanho ganhou o Ramal do Cinturão Verde totalmente pavimentado em seus 9,5 quilômetros de extensão. A via está localizada no Km 83 da BR-319. Para este ano, a Seinfra vai executar a recuperação de três importantes ramais no município, que somam investimento de R$ 22.951.785,39 e totalizam 27 quilômetros de extensão. São eles o Ramal do Mamori, no Km 64 da BR-319; o Ramal do 11, no Km 11, na rodovia AM-254; e o Ramal da Cabeceira do Purupuru, situado no Km 22 da BR-319.

Novos ramais em Autazes

O Governo do Amazonas já concluiu mais quatro ramais na cidade de Autazes. São eles: Ramal do Rio Mutuca, com 11,2 quilômetros de extensão, localizado no Km 52 da AM-254; Ramal da Açupuranga, com 6,15 quilômetros de extensão, localizado no Km 39 da AM- 254; Ramal do HSL, com 8,7 quilômetros de extensão, localizado no Km 46 da AM-254; e Ramal do Jatuá, com 4,5 quilômetros de extensão, no Km 46 da AM-254. O investimento é de R$ 42,9 milhões e totaliza mais 30,50 quilômetros de ramais pavimentados na localidade.

Investimentos em 2019

No ano passado, o Governo do Amazonas investiu R$ 82,49 milhões na recuperação de 210 quilômetros de ramais, dos quais 138,9 quilômetros foram lançados no ano passado. As obras em ramais fazem parte do pacote de serviços do Governo do Estado, presentes nos municípios do Careiro Castanho, Guajará, Iranduba, Itacoatiara, Itapiranga, Manacapuru, Autazes, Manaquiri e Rio Preto da Eva, dentre outros.

Só no fim do ano passado, foram entregues os ramais do Rosarinho e Iguapenú, no município de Autazes; e do Cinturão Verde, no Careiro Castanho. O ramal do Rosarinho faz a ligação do município de Autazes com o rio Madeira, fazendo a ponte com Nova Olinda do Norte e Borba. Em 2019, Autazes ganhou 46,27 quilômetros de ramais.