Seduc abre inscrições para Provão Eletrônico em bairro de Manaus

Manaus/AM - Mais jovens e adultos terão a chance de concluir os ensinos Fundamental e Médio por meio do Provão Eletrônico, promovido pela Secretaria de Estado de Educação e Desporto. Os interessados poderão se inscrever entre os dias 2 e 6 de março, pelo endereço http://examesupletivo.seduc.am.gov.br/. As provas serão aplicadas entre 9 e 13 do mesmo mês, na Escola Estadual de Tempo Integral (Eeti) Professora Lecita Fonseca Ramos, no bairro Monte das Oliveiras, durante as atividades da terceira edição do Muda Manaus.

A modalidade permite que os inscritos façam até quatro matérias em cada Provão. Para o Ensino Fundamental, são oito componentes curriculares, e para o Ensino Médio, são 12.

O coordenador do provão eletrônico, Luciano Melo, explica que o aluno tem de 50 a 60 minutos para responder às 20 questões de cada componente curricular e que o provão é aberto a todos que não tenham concluído os estudos. O aluno precisa acertar 12 questões para ser aprovado.

Ao fim do Provão Eletrônico, o aluno já sabe se foi aprovado. Quem quitar as pendências de matérias já pode solicitar o certificado na Gerência de Atendimento Educacional Específico e da Diversidade (Gaed), na sede da Secretaria de Educação e Desporto, na Rua Waldomiro Lustoza, 250, bairro Japiim.