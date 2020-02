Secretaria de Educação divulga resultado de seletivo no Amazonas

Manaus/AM - A Secretaria de Estado de Educação e Desporto divulgou nesta segunda-feira (10/02) o resultado preliminar do Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratação de 716 professores temporários para Educação Indígena no interior do Amazonas. Ao todo, a pasta registrou 1.849 inscritos na seleção, cujo edital foi disponibilizado em janeiro de 2020. O resultado provisório pode ser conferido no site oficial dos Concursos Copec, por meio do endereço eletrônico https://bit.ly/39fM39g.

O PSS visa contratar docentes que possuam, além dos conhecimentos acadêmicos, noções tradicionais sobre a cultura dos povos indígenas.

O edital contempla vagas para os municípios de Amaturá, Atalaia do Norte, Autazes, Barreirinha, Benjamin Constant, Boca do Acre, Borba, Humaitá, Ipixuna, Itacoatiara, Jutaí, Manicoré, Maués, Nhamundá, Pauini, Santa Isabel do Rio Negro, Santo Antônio do Içá, São Gabriel da Cachoeira, São Paulo de Olivença, Tabatinga, Tefé e Uarini.

Os candidatos que quiserem entrar com recursos contra o resultado preliminar terão o prazo de dois dias úteis, a contar desta terça-feira (11/02). O envio dos recursos será feito, exclusivamente, via internet, por meio do Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso também no site dos Concursos Copec.

Edital

As oportunidades do PSS Indígena são para atuação do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental e no Ensino Médio, nas disciplinas de: Ciências e Saberes Indígenas; Biologia e Conhecimentos Tradicionais; Física e Conhecimentos Tradicionais; Química e Conhecimentos Tradicionais; Filosofia e Interfaces Culturais; Geografia e Contextos Locais; História e Historiografia Indígena; Sociologia e Estudos Específicos; Direitos Indígenas; Oralidade, Trabalho, Lazer e Expressões Culturais; Arte, Cultura e Mitologia; Língua Estrangeira; Língua Indígena; Língua Portuguesa e Conhecimentos Tradicionais; Práticas Corporais e Esportivas; e Matemática e Conhecimentos Tradicionais.