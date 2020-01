Secretaria da Amazônia, do governo federal, vai funcionar em Manaus

Manaus/AM - A capital do Amazonas deverá abrigar a Secretaria da Amazônia, braço do Ministério do Meio Ambiente (MMA) que irá tratar de assuntos como ecoturismo, bioeconomia e exploração econômica da região. O anúncio, feito pelo ministro Ricardo Salles em entrevista à imprensa, consolida proposta que já havia sido discutida com o governador Wilson Lima na COP 25 em Madri, em novembro. Em entrevista nesta quinta-feira (9), o governador antecipou que o órgão federal irá funcionar no mesmo local da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema).

De acordo com o secretário estadual de Meio Ambiente, Eduardo Taveira, que integrou a comitiva do Governo do Estado na conferência da Organização das Nações Unidas (ONU), a proposta de criação da Secretaria da Amazônia surgiu como acerto para a descentralização das ações do MMA para a Amazônia.