‘Se querem guerra, vão ter guerra’, diz Wilson sobre facções criminosas no Amazonas

Manaus/AM - O governador do Amazonas, Wilson Lima, pediu mais rigidez do sistema de segurança pública com uso de toda as armas letais até o limite permitido para o combate ao tráfico de drogas e as facções criminosas no Estado. A declaração foi dada nesta quarta-feira (19) durante entrega de novos equipamentos de segurança.

“A determinação é combater o tráfico de drogas, aí secretário (de Segurança), use todos os recursos de inteligência, letais até o limite da lei, para combater o tráfico de drogas no estado do Amazonas. Se querem guerra, vão ter guerra”, frisou o governador.

Wilson ainda chegou a destacar que o combate ao tráfico deve ser dividido com o Governo Federal, pois o Amazonas faz fronteiras com países exportadores de drogas. Porém, o governador voltou a ressaltar que o Estado não precisa, por enquanto, do apoio da Força Nacional no combate as facções criminosas.