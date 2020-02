Saque do Bolsa Família é liberado para mais de 300 mil famílias no Amazonas

Manaus/AM - O pagamento do Bolsa Família começa nesta quarta-feira (12). Ao todo, 386.609 famílias do Amazonas irão receber R$ 89,84 milhões do governo federal. O valor médio do benefício no Estado, de R$ 232,38, é fundamental para a subsistência da população mais vulnerável, já que o complemento da renda garante alívio mais imediato da pobreza.

O pagamento do benefício segue um calendário escalonado. Para saber o dia do pagamento, o beneficiário deve conferir o Número de Identificação Social (NIS) impresso no cartão do programa. Os que terminam com final 1 podem sacar o dinheiro no primeiro dia do pagamento. Os com final 2, no segundo dia, e assim por diante. Este mês, o pagamento vai até o dia 28. Em função do feriado do Carnaval, os pagamentos serão interrompidos entre os dias 22 e 26, sendo retomados no dia 27.