Saiba a verdade sobre primeira morte por coronavírus em Tefé

Os sinos dobram e governo do Amazonas não escuta

Manaus/AM - Circula nas redes sociais e em grupos de Whatsapp que um caso de coronavírus com vítima fatal teria sido confirmado em Tefé. A informação porém foi desmentida pela Prefeitura do município que classificou a ‘notícia’ como fake news.

"A Prefeitura Municipal de Tefé divulga diariamente o Boletim em suas mídias sociais explicando as alterações de cada evento, baseado no que acontece ao longo do dia. Quem dissemina esse tipo de informação deverá ser punido no rigor da lei, pois além de protagonizar medidas de pânico na população, gerando medo, pode provocar até mesmo o pico de pressão em pacientes hipertensos”, disse em nota.

E continuou. "Fica aqui nosso repúdio a essa prática criminosa que transgride valores e afronta os bons princípios da nossa gente. Parece que são pessoas que torcem para que a população adoeça ao invés de estarem seguindo as medidas preventivas expostas.”

Não há casos confirmados da doença no município.