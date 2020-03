Mais um condomínio anuncia morador infectado pelo coronavírus em Manaus

A sala rosa do PS 28 de Agosto

Manaus/AM - Os casos de condomínios em que foram registrados moradores com Coronavírus em Manaus não para de crescer, e na noite desta segunda-feira (30), o setor administrativo de residencial em uma área nobre da cidade, anunciou para os condôminos sobre a existência de uma pessoal infectada em um dos prédios.

Trata-se do residencial Magistral, localizado no bairro de Adrianópolis, onde segundo o Fundo de Vigilância Sanitária (FVS) é uma das áreas mais afetadas pelo Covid-19.

O morador teria avisado ao síndico, que de imediato, divulgou um comunicado orientando que os moradores tomem as cautelas devidas para que o vírus não se propague no condomínio, e que siga as recomendações do Ministério da Saúde.

Outros condomínios que também divulgaram casos do Covid-19 foram o London, na Reserva Inglesa; condomínios Riviera e Reserva das Praias, ambos na Ponta Negra; Authentic Recife, que fica no bairro Adrianópolis e o Green View Residence, no São Jorge.