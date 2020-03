Sai a condenação dos envolvidos na morte brutal de cabeleireiro dentro de salão em Manaus

Bolsonaro provoca amazonenses e tem forte reação de Arthur

Manaus/AM - Saiu na noite desta sexta-feira (6) a condenação de Dione Costa dos Santos, Géssica Alves Alho, Hadyson Rafael Bonates,e José Matheus da Costa Vieira apontados de ter envolvimento na morte do cabeleireiro e maquiador João Felipe de Oliveira Martins, ocorrida em 30 de agosto de 2017 em um salão de beleza no bairro do Vieiralves, em Manaus.

A sessão que começou na última quarta-feira, foi presidida pelo juiz de direito, titular da 3 ª vara do juri, Adonaid Abrantes de Souza Tavares, e acompanhada pelo representante do Ministério Público do Amazonas, promotor Jorge Pestana, que deu a cada Géssica, Hadyson, Dione e José Mateus a pena de 18 anos de prisão. Diogo Sabino de Araújo, apontado como o autor dos disparos, foi assassinado durante o massacre em um presídio em 2019 e teve a punibilidade extinta devido sua morte. Alana Holanda de Freitas, que também é apontada por ter envolvimento, foi absolvida.

Participações

Diego teria matado João Felipe a mando de José Mateus, que seria o responsável por matar a jovem Cristine Martins da Silva, em um terminal de ônibus do bairro do Mauazinho, na Zona Leste. João foi morto, segundo a investigação, porque seria a testemunha ocular da morte da irmã, peça chave no processo.

Jéssica aparece nas gravações do sistema de segurança do salão, acompanhada de Diego.