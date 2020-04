Rodoviárias são fechadas e transporte de pessoas entre cidades fica proibido no Amazonas

Os sinos dobram e governo do Amazonas não escuta

Manaus/AM - O governador do estado Wilson Lima mandou fechar rodoviárias para tentar impedir o fluxo de pessoas entre cidades e estados vizinho durante a pandemia do coronavírus no país.

A decisão foi tomada depois que as autoridades perceberam o aumento de circulação e aglomerações mesmo com um decreto de isolamento social em vigor.

O Amazonas está em quarentena desde meados de março e deve seguir até o próximo dia 15 de abril quando a proliferação da pandemia deverá ser realizada pelas autoridades em saúde. Enquanto isso, até segunda ordem, fica proibido o transporte interestadual e intermunicipal de pessoas.

A venda de passagens está proibida até o dia 30. Comércios considerados não essenciais também permanecem fechados e a polícia segue nas ruas fiscalizando os mesmos. Nesse domingo (5), PMs flagraram e fecharam uma feira a céu aberto e vários lojas na Zona Leste de Manaus.