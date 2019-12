Robin Hood? Ladrão assalta banco e distribui dinheiro na rua desejando ‘Feliz Natal’

David Wayne Oliver está sendo chamado de Robin Hood moderno após assaltar banco na véspera de Natal e distribuir o dinheiro roubado para quem estava passando na rua. Ele tirava o dinheiro do saco e jogava para as pessoas gritando 'Feliz Natal'. O assaltante foi detido na cidade de Colorado Springs, nos Estados Unidos (EUA), de acordo com a Sky News.

Segundo a polícia local, o homem de 65 anos arrombou o banco e ameaçou as pessoas com uma arma e depois saiu entregando os valores.

A polícia ainda afirmou que o homem não tinha intenção de fugir, pois logo após o assalto ele estava no Starbucks esperando a chegada da força policial para prende-lo.