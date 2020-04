Respiradores de outros hospitais em Manaus estão disponíveis para pacientes com covid-19

Carta aberta a Arthur e Wilson Lima

Manaus/AM - A diretora-presidente da FVS-AM, Rosemary Costa Pinto, divulgou nesta terça-feira (7) que a rede de saúde do Estado possui 92 respiradores em hospitais da capital para atender pacientes com covid-19.

De acordo com ela, desse total, 69 estão no hospital Delphina Aziz, 14 no Hopsital 28 de Agosto, seis no Hospital Platão Araújo e três no Hospital João Lúcio.

“Hoje o hospital referência em tratamento ao covid-19 é o Delphina Aziz, mas isso não significa que os demais hospitais que eu citei não possam atender pacientes com o vírus", disse.

Rosemary disse ainda, que os casos da doença continuam crescendo no Amazonas, mas que as equipes estão monitorando e trabalhando para que haja uma redução de novos infectados.

"A gente continua fazendo apelo para o isolamento social. Nesse período de transmissão comunitária temos que tomar todas as medidas", finalizou.