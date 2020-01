Rematrícula na escolinha de ginástica da Vila Olímpica de Manaus inicia segunda-feira

Manaus/AM - Começa na próxima segunda-feira (27) e segue até o dia 31 de janeiro o período de rematrícula para alunos que já fazem parte da escolinha do Núcleo de Base de Ginástica Rítmica e Artística da Federação Amazonense de Ginástica (FAG). O Núcleo funciona no Centro de Ginástica do Amazonas (CGA), na Vila Olímpica de Manaus, e conta com o apoio do Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar).

O início das aulas do núcleo está programado para o dia 10 de fevereiro. Antes, entre os dias 3 e 7 do próximo mês, serão realizadas as matrículas para novos alunos interessados em participar das turmas desenvolvidas pela FAG.

Para efetuar a renovação de matrícula daqueles que participaram das aulas em 2019, pais ou responsáveis deverão comparecer ao Centro de Ginástica do Amazonas, das 8h às 11h40 e das 14h às 17h30, levando cópias da certidão de nascimento do aluno e comprovante de residência, duas fotos 3x4 e a declaração escolar do aluno para 2020.

Para realizar a rematrícula nas escolinhas do Núcleo de Base de Ginástica Rítmica e Ginástica Artística da FAG, é necessário o pagamento de uma taxa de R$ 20.