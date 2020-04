Redução no preço do gás natural vai ser repassada ao usuário em Manaus

O Dia que Josué derrotou Carlos Almeida

Manaus/AM - Com 132 quilômetros de rede de distribuição instalada em Manaus e mais de 3 mil unidades consumidoras instaladas e servidas pelo gás natural entregue nesses locais, a Cigás garante que este serviço está mantido e eventuais reduções no preço serão repassadas ao consumidor.

A rede de distribuição do gás natural supera 132 quilômetros de extensão, em Manaus. Até o fim de março, a Companhia contabilizou 3.033 unidades consumidoras contratadas, entre elas 2.692 unidades habitacionais, 266 comércios, 54 indústrias, 14 usinas termelétricas e sete postos de combustíveis.

Até 45% mais econômico em comparação com outros combustíveis, o insumo possui tarifa regulada, assim, a Cigás mantém o firme compromisso de repassar imediatamente aos consumidores quaisquer reduções nos preços praticados pelos fornecedores ou transportadores dessa matéria-prima.

Da mesma forma que ocorreu em 2016, auge da crise econômica enfrentada pelo Brasil nos últimos anos, o gás natural se destaca novamente no Amazonas como importante aliado de empreendimentos industriais e comerciais pela praticidade de fornecimento e preço competitivo, que pode ser consultado em tempo real no endereço https://www.cigas-am.com.br/tabela-tarifaria.

O diretor-presidente da Cigás, René Levy Aguiar, afirma que a Companhia adotou e seguirá atenta a todas as medidas estabelecidas pelo Governo do Estado para melhor suprir os agentes econômicos da região. “Os últimos dez anos foram de mudança na nossa matriz energética. Felizmente, o gás natural já está presente, dentre outros, no Polo Industrial, onde reduz custos e garante eficiência”, constatou.