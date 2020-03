Via rede social partido comunica filiação de Amazonino Mendes

O dia de amanhã com o Covid -19

Manaus/AM - O ex-governador Amazonino Mendes já tem novo partido político. A informação foi dada via rede social da agremiação partidária onde o também ex-prefeito de Manaus ingressou, o Podemos.

O ingresso de Amazonino no Podemos aconteceu nesta sexta-feira, 20, em evento realizado em Manaus, mas com a presença de poucas pessoas e foi coordenado pelo presidente da sigla, o deputado estadual Wilker Barreto.

Conforme a informação postada na rede social, a presidente nacional do Podemos, deputada federal Renata Abreu, disse que “Amazonino sempre foi uma voz coerente e preocupada com as pessoas, sua região e com o bem público. Um homem experiente, conectado com o futuro e comprometido com as pessoas do Amazonas.”

O deputado Wilker Barreto, por seu lado, enfatizou a experiência política e administrativa de Amazonino Mendes.