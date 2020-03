Rede de voluntários doa protetores faciais para o Hospital Delphina Aziz

A sala rosa do PS 28 de Agosto

Manaus/AM - A “Liga Contra o Covid-19” doou 30 protetores faciais para o Hospital e Pronto-Socorro Delphina Aziz, que é referência para os casos graves suspeitos ou confirmados do novo coronavírus no Amazonas. Os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) foram entregues no último sábado (28). Os protetores são produzidos com técnica de impressão 3D.

A “Liga Contra o Covid-19 Manaus” é iniciativa da sociedade civil organizada criada para ajudar no combate à pandemia do novo coronavírus no estado do Amazonas. A rede de voluntários é formada por makers, professores, estudantes, empreendedores e profissionais das áreas de saúde, tecnologia, dentre outras.

O laboratório de fabricação digital Fab Lab é um dos envolvidos no projeto. Segundo Carlos Junio, responsável pelo espaço, a iniciativa é aberta e sem fins lucrativos. Ele adianta que a Liga deve entregar mais dez protetores faciais ao Hospital Delphina Aziz nesta semana.

“Reunimos um grupo de pessoas que têm impressora 3D em casa. Então, elas estão imprimindo em casa a parte mais maciça do protetor e trazem aqui para o Fab Lab, que é o local onde os escudos estão sendo montados. E, daqui, a gente manda entregar ou alguém dos hospitais vem pegar. O grupo é totalmente voluntário, e o projeto é aberto. Então, ele não pode ser vendido, somente doado. Estamos também atrás de doações de filamentos e máscaras para evitar a contaminação dos equipamentos durante a montagem”, explicou.