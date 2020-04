Receita Federal já recebeu mais de 535 mil declarações na 2ª região fiscal

Redescobrindo a beleza da mulher em meio a pandemia

Manaus/AM - Até as 10h desta sexta-feira, dia 3, foram recepcionadas pelos sistemas da Receita Federal, na 2ª Região Fiscal, que engloba os Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima, 535.924 declarações.

O secretário da Receita Federal, José Tostes Neto, anunciou ontem, 2, que o governo vai manter o cronograma de restituição do Imposto de Renda neste ano mesmo com o adiamento para 30 de junho do prazo de entrega das declarações. Dessa forma, os lotes serão pagos de maio a setembro, conforme estava programado.

Para os contribuintes que já entregaram a declaração, a Receita Federal informa que será atualizada a versão do Programa gerador da Declaração (PGD) e assim será possível a emissão de novo DARF.

Para aqueles contribuintes que já agendaram o pagamento das cotas a Receita Federal aceitará o débito, de acordo com os novos prazos de vencimento.

Lembrando que a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) retirou a exigência de se informar o número constante no recibo de entrega da última declaração de ajuste anual para a apresentação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física referente ao exercício de 2020, ano-calendário de 2019.