Quatro militares são monitorados com suspeita de coronavírus no Amazonas, diz FVS

Tempos amargos

Manaus/AM - Após o Comando Militar da Amazônia (CMA) anunciar que alguns militares foram contaminados pelo novo coronavírus, a informação foi confirmada pela diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), Rosemary Pinto, durante entrevista online nesta segunda-feira (30). Ela informou que o Exército comunicou que quatro pessoas estão com o coronavírus.

Rosemary esclareceu que os casos foram confirmados por um laboratório particular, por isso, eles ainda são considerados suspeitos para coronavírus. Os quatro devem realizar os testes no Laboratório Central de Saúde Pública do Amazonas (Lacen-AM) para confirmar ou não os diagnósticos para a Covid-19.

O CMA divulgou em nota que após a realização de treinamento na selva coordenada pelo Centro de Instrução de Guerra na Selva (Cigs) alguns participantes manifestaram sintomas do novo coronavírus e depois foi confirmado o teste positivo para a doença. Os possíveis infectados como os demais participantes do treinamento foram isolados, segundo o CMA.