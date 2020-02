Quase mil detentos recebem mutirão de saúde em Manaus

Manaus/AM - A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) encerrou nesta segunda-feira (24/02) os atendimentos do primeiro mutirão de saúde de 2020 voltado para os internos do Centro de Detenção Provisória de Manaus 2 (CDPM 2), localizado no Km 08 da BR-174.

Os atendimentos tiveram início no final do mês de janeiro e aconteceram de segunda a quinta-feira, das 8h às 17h. Ao todo, 973 presos puderam receber os serviços oferecidos, sendo eles da triagem e dos pavilhões de números 01 a 06. Participaram da ação um clínico geral, dois assistentes sociais, duas enfermeiras, duas técnicas de enfermagem e duas psicólogas.



No mutirão, os internos passaram por entrevista de triagem, consultas clínicas e odontológicas, pesagem, aferição de pressão arterial e glicemia. Testes rápidos de HIV, sífilis, hepatite B e C também foram realizados, além de atendimentos psicológico e social.



O gerente de unidade da empresa de cogestão Embrasil Serviços, Eliel Correia Ferreira, ressalta a importância do mutirão de saúde. “Por meio dele podemos acompanhar o estado de saúde dos internos, identificar suas necessidades e oferecer suporte para o tratamento adequado”.



Parceria – A ação foi realizada pela Coordenação de Saúde do Sistema Prisional (CSSPAM) da Seap em parceria com a empresa cogestora Embrasil Serviços.