PT deve pedir impeachment de Bolsonaro após presidente apoiar atos anti-Congresso

O líder do PT no Senado, senador Rogério Carvalho, informou nesta quarta-feira (26) ao site Uol que o PT deve entrar com pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. O fato de Bolsonaro ter enviado mensagens de apoio a atos contra o Congresso Nacional, marcados para o dia 15 de março é o motivador principal para o pedido.

Os atos foram convocados por bolsonaristas após protestos do general Augusto Heleno, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), motivado por divergências entre o Legislativo e Executivo.

Em algumas postagens difundidas por Bolsonaro em redes sociais, citam o fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal (STF), atos que contrariam a Constituição Federal. Ministros do STF e políticos repudiaram a atitude do presidente e consideraram a pratica crime de responsabilidade.