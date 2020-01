Projeto ‘Rosas Dança de Salão’ da UEA abre inscrições para novos participantes

Manaus/AM - Com muito movimento, ritmo e cultura, o projeto “Rosas Dança de Salão”, da Escola Superior de Artes e Turismo da Universidade do Estado do Amazonas (Esat/UEA), abre inscrições para novos participantes no ano de 2020. As aulas são ofertadas nos turnos vespertino e noturno para integrar os participantes como servidores, alunos e comunidade dos municípios que formam a Região Metropolitana de Manaus, por meio da dança de salão.

As inscrições começam na próxima segunda-feira (27) e seguem até o dia 31 de janeiro. Nesse período, os candidatos poderão efetuar a inscrição online, bastando acessar o endereço eletrônico https://p7z.me/ulGzp.

As aulas estão previstas para iniciar no dia 7 de março, e os participantes começarão a participar do universo da dança de salão, com o objetivo de compor o elenco do espetáculo do projeto “Suíte para os Habitantes da Noite”, que juntamente com a Cia de Dança do Ventre Adriana Amazonas, promete encantar o público.

As turmas de níveis Avançado e Inicial terão aulas realizadas aos sábados, durante a tarde e à noite, no prédio da Esat/UEA, localizado na avenida Leonardo Malcher, 1.728, Praça 14 de Janeiro. Nas segundas e quartas-feiras, as atividades acontecerão apenas no período noturno, no Centro de Artes da Universidade do Estado do Amazonas (Caua/Ufam), localizado na rua Simon Bolivar, 215, Centro.

Turmas e horários das aulas

Turma 1 – Sábados, das 14h às 15h45 - Esat/UEA

Turma 2 – Sábados, das 14h às 15h45 - Esat/UEA

Turma 3 – Sábados, das 15h45 às 16h30 - Esat/UEA

Turma 4 – Sábados, das 16h30 às 20h30 - Esat/UEA

Turma 5 – Segundas, das 18h às 20h - Caua/Ufam

Turma 6 – Quartas, de 18h às 20h - Caua/Ufam