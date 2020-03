Projeto leva adolescentes de centro social ao Museu da Cidade em Manaus

Um 'tac' para a Umanizzare

Manaus/AM - Em mais uma edição do projeto "Uma Tarde no Museu", um grupo de 17 adolescentes atendidos pelo Centro Social Caminho Seguro, localizado na comunidade Monte Pascoal, bairro Monte das Oliveiras, zona Norte, visitou na tarde desta quinta-feira, 12/3, o Museu da Cidade de Manaus, no centro histórico.

O projeto da Prefeitura de Manaus, executado pelo Fundo Manaus Solidária, oferece a oportunidade a pessoas de todas as idades de conhecerem o local, um dos principais pontos turísticos e culturais da cidade. Com o projeto "Construindo Sua História", o centro social atende adolescentes com idades entre 12 e 17 anos.

Buscando evitar a violação de direitos de crianças, adolescentes e de suas famílias são promovidas atividades como oficinas, rodas de conversa, cursos profissionalizantes, oficinas de educação financeira e palestras socioeducativas.

Para Adriana Gomes, orientadora social e psicóloga da organização, a visita é uma oportunidade para que os adolescentes ampliem seus conhecimentos. "Sabemos que essa é uma experiência nova para a maioria deles, o que faz com que eles valorizem bastante, porque é nesse momento em que eles podem sair da rotina diária e conhecer a história do local onde vivem", avaliou.

Frequentadora do Caminho Seguro há quatro anos, Isabele Miranda, 14, diz ter aproveitado bastante a visita. “Foi muito divertido o passeio, porque aprendi sobre os objetos antigos ao mesmo tempo em que conheci histórias de pessoas de origens diferentes, mas que vivem na cidade nos dias de hoje, e isso foi muito interessante para mim”, comentou a adolescente.

De acordo com Swelen Santos, assistente social do Fundo Manaus Solidária, o projeto viabiliza o acesso à cultura para comunidades que, normalmente, não frequentam esses espaços. "Entendemos que instituições como essa, que são localizadas em áreas distantes do centro da cidade, possuem dificuldades em oferecer atividades dessa natureza, o que faz com que o projeto possua um papel fundamental para que essa experiência ocorra. Estamos convictos de que, a partir dessa visita, esses adolescentes criem o interesse não somente pelo museu, mas também por outros espaços que a cidade oferece", comentou.

Parceria

"A parceria entre o Museu da Cidade e o Fundo Manaus, por meio desse projeto maravilhoso, capitaneado pela primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro, é uma oportunidade perfeita para que essas pessoas possam se identificar e criar um sentimento de pertencimento com a cidade. Esse é um dos projetos mais longevos da prefeitura e que envolvem as áreas da assistência social e da cultura, e ambas são áreas terapêuticas que contribuem para a melhoria da qualidade de vida do manauara", afirma Leonardo Novelino, administrador do Museu.

O Museu da Cidade está aberto de terça-feira a domingo, das 9h às 17h, com última visita iniciando às 16h20, e está localizado em frente à praça Dom Pedro II, no Centro Histórico de Manaus.