Projeto doa mais de mil brinquedos para crianças em Manaus

Manaus/AM - Com o objetivo de compartilhar amor, proporcionar sorrisos e um Natal diferente para as crianças do bairro da Redenção, o Natal Solidário doou, neste sábado (21), mais de mil brinquedos e lanches na Creche Zezé Pio de Souza.

Fazer fotos com o Papai Noel, personagens infantis e, ainda, brincar na área externa da creche fizeram parte da programação da garotada do bairro que, desde o meio-dia, já se aglomeravam em frente ao local à espera da chegada do bom velhinho.

Entre os primeiros, estavam os irmãos Guilherme, Jhonatan e Daniel. “Tem três anos que participamos e eles estavam contando os dias para vir brincar e ganhar presentes”, comenta a mãe dos pequenos, Andréia Miranda de Lima.

Enquanto os irmãos Kevin, Rafaela e Manuelle exibiam os presentes uns aos outros, a mãe Raimunda da SIlva Fragoso conta que a ação é sempre uma oportunidade diferenciada de diversão para as crianças. “Todo ano é essa empolgação pra vir ver o Papai Noel”, disse.

Voluntária há dois anos no Natal Solidário, a merendeira da Creche Zezé Pio de Souza, Dione Assunção, afirma que por também ser moradora do bairro conhece a realidade de muitas crianças de perto. “Pode ter certeza que esse é uma dia inesquecível para elas”, declara.