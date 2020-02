Projeto de jiu-jitsu da PM beneficia mais de 100 crianças no Amazonas

Manaus/AM - O projeto “Gigantes do Esporte” desenvolvido pela Polícia Militar em Canutama, no interior do Amazonas, beneficia 100 jovens em idade escolar na pratica de esportes. Idealizador do projeto, o comandante da PM no município, tenente Magnum Sullivan, disse que havia necessidade de estimular os jovens a praticar esportes e se desenvolver em outra modalidade, além do futebol.

“Quando eu fui trabalhar em Canutama, a única coisa que tinha para os adolescentes e para os jovens de lá era o futebol. Vi a necessidade de um esporte diferente, e o jiu-jitsu estava próximo de mim. Mostrei a ideia e tive apoio na cidade”, disse o policial militar.

Segundo Sullivan, o projeto ajuda a comunidade a manter os alunos longe do tráfico de drogas. “Hoje, temos alunos de 8 até 45 anos de idade, e o projeto os ajuda a ter disciplina, autocontrole e autoconfiança, pois o jiu-jitsu proporciona isso. Mostramos o caminho certo para eles, além de tirá-los das ruas, onde corriam risco de vida. Ensinamos a não fazer demonstrações de golpes fora das aulas e a ter respeito com o próximo. Tenho certeza de que isso é de suma importância para a comunidade. Além de serem gigantes no esporte, quero que sejam gigantes na vida”, salientou.

Neste ano, os alunos estão pegando pesado para disputar o campeonato estadual de jiu-jitsu, que acontecerá em março, em Manaus. “Hoje o Gigantes do Esporte está em atividade, e eu pretendo trazer alguns alunos para disputar o campeonato estadual de jiu-jitsu, em Manaus. Tenho certeza absoluta de que esses alunos vão sair grandes revelações no esporte”, disse o tenente da Polícia Militar.

O “Gigantes do Esporte” é realizado na quadra Poliesportiva Marista, localizada na rua Floriano Peixoto, bairro Centro, em Canutama. As aulas ocorrem de segunda a sexta, nos horários das 17h30 às 19h30, para crianças e adolescentes, e das 19h30 às 21h30, para adultos. Para participar, basta ter no mínimo 5 anos de idade, obter autorização dos pais ou responsáveis, levar a certidão de nascimento ou documentos de identificação e duas fotos 3x4.