Projeto Criança Não Pode Faltar a Escola busca doações para estudantes carentes em Manaus

Manaus/Am - O projeto “Criança Não Pode Faltar a Escola” busca doações para que estudantes carentes possam estudar.

"Esse Projeto, é sem fins lucrativos, criei ele ao perceber as dificuldades de muitos pais para conseguir materiais escolares, para que seus filhos possam ir á escola, muitos deles deixam de estudar por não ter nenhum caderno e lápis”, conta a idealizadora do projeto Elke Santana Aucar.

A idealizadora também conta que sempre está pedindo contribuições de amigos, empresários, políticos e pessoas anônimas, para formar kit escolares e fazer as distribuições nas residências dos alunos que estão inscritos no projeto, aguardando um kit escolar para não falta a escola. "Procuro parcerias com lojas, empresários e quem puder ajudar com a sua contribuição, por menor que seja”.



Itens necessários para formar kit escolares, para serem doados as crianças carentes:

• Cadernos Escolares

• Lápis

• Canetas

• Borrachas

• Mochilas

• Livros

• Apontadores

• Lápis De Cores

• Pinceis

• Cola

• Régua

• Tesourinha

• Caderno De Desenho

• Papel Oficio

Voluntários para atender as crianças:

• Psicólogos

• Pediatras

• Fonodiologos