Programação Março Lilás 2020

O Movimento Estadual Março Lilás 2020 é realizado pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Susam) e Fundação Cecon, e conta com o apoio das ONGs Rede Feminina de Combate ao Câncer do Amazonas (RFCC-AM) e Liga Amazonense Contra o Câncer (Lacc) e da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

Entre as ações previstas para o mês está o Dia D de intensificação da vacina contra o HPV e coleta de exames preventivos, que ocorrerá no dia 28 de março, das 8h ao meio-dia, nas unidades da Semsa.

Também será realizado o 1º Simpósio de Ginecologia da FCecon, com o tema Como modificar a história do câncer de colo uterino no Amazonas, com a presença de médicos especialistas com experiência em protocolos exitosos na prevenção desse tipo de câncer. O evento será no dia 9 de março, das 7h30 às 16h30, na FCecon.

Outras ações previstas para o mês são distribuição de material educativo e orientações programadas para o dia 6 de março, das 8h às 11h30, no Mercado Adolpho Lisboa, Feira Manaus Moderna e Porto de Manaus; e uma blitz educativa, no dia 20 de março, das 8h às 11h, no cruzamento das avenidas Constantino Nery com Pedro Teixeira, no bairro Chapada, zona centro-sul.

Programação da Susam

As servidoras da Susam participam da abertura das ações do Março Lilás na sede da secretaria, com o tema Cuidando de quem cuida, na terça-feira (10/03), das 8h às 13h, em alusão ao Dia da Mulher. O evento é realizado pela Coordenação de Saúde da Mulher do Departamento de Atenção Básica (Dabe) e pela Rede de Crônicos da Secretaria Executiva de Atenção Especializada da Capital (SEA-Capital).

Palestras, homenagens, ação de embelezamento, aplicação de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) fazem parte da programação. As mulheres que trabalham na sede da Secretaria também podem fazer exame preventivo no período de 13 a 27 de março.