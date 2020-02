Programa Bolsa Universidade convoca estudantes para aderir à contrapartida

Beneficiários do Bolsa Universidade convocados para prestar contrapartida, em parceria com a Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc) e com o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), podem aderir ao projeto ou justificar a não participação até esta quinta-feira, 13. A lista com os convocados está disponível no endereço http://manaus.am.gov.br.

Universitários convocados das áreas de Ciências Humanas, Sociais e Exatas devem comparecer ao setor de Atendimento ao Bolsista, das 8h às 17h, na sede da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi), vinculada à Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), na avenida Professor Nilton Lins, 3.259, Flores, zona Centro-Sul.

Bolsistas com bolsa integral (100%) devem cumprir carga horária de 150 horas por semestre. Já os beneficiários de bolsas de 75% cumprem carga de 120 horas por semestre, enquanto os de 50% têm carga horária de 90 horas semestrais.

A participação dos bolsistas nos projetos é obrigatória e caso o estudante não justifique sua ausência, pode sofrer penalidades no programa. Dependendo da porcentagem da bolsa, o trabalho voluntário é de no máximo três dias por semana e de até quatro horas por dia.

Os bolsistas que desejarem aderir à contrapartida devem apresentar documento de identidade, CPF e carteira de passe estudantil. A Espi/Semad garante certificação e vale-transporte a todos os participantes do projeto.