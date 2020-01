Profissionais são capacitados para evitar surto de Influenza B no Amazonas

Manaus/AM - Cerca de 113 profissionais de saúde da rede de urgência e emergência de Manaus participaram, na última quinta-feira (16), da “Oficina de Atualização de Vigilância e Manejo Adequado de SRAG”, no auditório da Secretaria de Estado de Administração e Gestão do Amazonas (Sead). Entre novembro de 2019 a 15 de janeiro deste ano, cinco óbitos foram registrados por Síndrome Respiratória Aguda (SRAG).

Segundo a diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS), Rosemary Costa Pinto, a oficina proporcionou um espaço para compartilhar informações importantes para definir estratégias na assistência. “Estamos nos antecipando para evitar um novo surto, desta vez de Influenza B, portanto é essencial esse alinhamento técnico entre a assistência e a vigilância, visando o atendimento oportuno e adequado aos casos graves de SRAG”, salientou Rosemary.

Casos atualizados

A FVS divulgou a segunda edição do Boletim Epidemiológico da SRAG no Estado do Amazonas, que corresponde à análise de notificações de novembro de 2019 até o dia 15 de janeiro de 2020.

Segundo o boletim, foram notificados até o momento 85 casos de SRAG; destes, foram identificados oito casos provocados por Adenovírus, sete são positivos para o Vírus da Influenza B, três para Vírus Sincicial Respiratório (VSR) e dois para Metapneumovirus.

No período da análise, foram registrados cinco óbitos, sendo três em 2019 e dois em 2020, nenhum por H1N1. Dos cinco óbitos registrados por SRAG, 60% apresentavam fator de risco, com criança menor de 5 anos, cardiopata e idoso.

É importante reforçar que, para os pacientes com indicação médica, está disponível em toda a rede de saúde pública e privada o antiviral Tamiflu de forma gratuita, na capital e no interior.

A FVS-AM informa que a rede de saúde encontra-se abastecida com o antiviral indicado para o tratamento da influenza. O Ministério da Saúde recomenda que ele seja ministrado até 48h após o início dos sintomas.

A FVS-AM também alerta a população para o aumento esperado de casos nos primeiros meses do ano e reforça as medidas de prevenção e controle, como por exemplo, a lavagem das mãos e o uso de álcool gel.