Professores do Liceu Claudio Santoro realizam videoaulas no YouTube e Instagram

Manaus/A, - Foi lançado no Amazonas pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa a campanha “Cultura Sem Sair de Casa”, que oferece ao público experiências ligadas à arte no período de prevenção contra o Covid-19. Serão oferecidas aulas virtuais, no Youtube e no Instagram, com professores do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro, performances dos Corpos Artísticos como Amazonas Filarmônica, Orquestra de Câmara, Balé Folclórico, Corpo de Dança, Orquestra de Violões, Amazonas Band e Coral do Amazonas; tutorial de maquiagem artística, além de indicação de livros, filmes, playlists e técnicas de alongamento e respiração para amenizar a ansiedade no período de isolamento social.

Segundo o titular da pasta, Marcos Apolo Muniz, será disponibilizado ainda o projeto Praticarte, com videoaulas de desenho artístico, violão e teclado produzidas, captadas, editadas e finalizadas pelo Núcleo de Audiovisual da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Parte do conteúdo será exibido pela TV Encontro das Águas.

O projeto também inclui exibição de filmes que apresentam artistas e personalidades ligadas à Cultura do Estado. Entre os primeiros títulos disponíveis, todos do cineasta Sérgio Cardoso, estão “Óscar Ramos – O homem que morava no cinema Éden”, “Otoni Mesquita – Narrativas da Vida e da Arte”, “Jair Jacqmont – As Cores da Amazônia” e “Roberto Evangelista – Arte & Transcendência”.

Redes sociais

Artistas farão vídeos caseiros para compartilhar, por meio do Facebook e do Instagram da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, indicações de livros, filmes, séries, playlists entre outros conteúdos.

A Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa está no YouTube, Instagram, Facebook e Twitter (@culturadoam) e no aplicativo Cultura.AM.