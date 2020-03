Prodam recebe equipamentos e reforça datacenter

A sala rosa do PS 28 de Agosto

Manaus/AM - Novos equipamentos recebidos devem renovar parque tecnológico da Processamento de Dados Amazonas S.A (Prodam) em mais de 60% no que diz respeito aos recursos de disco físico, disco lógico, memória, CPU e servidores do seu datacenter.

A aquisição desses equipamentos foi definida no final do ano passado, mas só agora os recursos estão disponíveis para uso. Para o diretor-presidente da Prodam, João Guilherme de Moraes Silva, o upgrade veio em boa hora e será essencial para a oferta de serviços públicos durante a pandemia do novo coronavírus.

Transformação Digital

Os novos equipamentos fazem parte do projeto de Transformação Digital que o Governo do Amazonas vem empreendendo desde o início de 2019. “Neste momento, em que o Governo do Estado determinou quarentena no estado, é muito importante que o cidadão possa acessar serviços essenciais sem sair de casa. E isso já está funcionando, basta ver os atendimentos que estão sendo realizados pelo Detran-AM (Departamento Estadual de Trânsito), de forma totalmente on-line”, diz o presidente.

Outros serviços digitais já estão em fase avançada de desenvolvimento estarão disponíveis em breve. É o caso do projeto de Repositório Arquivístico Confiável do Governo do Estado do Amazonas.

Serviços

A Prodam tem à disposição de seus clientes um datacenter consolidado, robusto, altamente escalável e protegido contra ataques, intempéries e instabilidades elétricas. Também oferece a opção de cloud conhecida como Nuvem Prodam, uma solução mais econômica, mas que garante a confiabilidade, a integridade e disponibilidade dos dados armazenados.

Atualmente, além dos órgãos estaduais, como Detran-AM, Secretaria de Educação e Desporto e SSP-AM (Secretaria de Segurança Pública), empresas privadas utilizam o datacenter da Prodam, caso da varejista TV Lar.