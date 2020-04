Prodam fornece link para transmitir celebrações da Semana Santa

O Dia que Josué derrotou Carlos Almeida

Manaus/AM - A empresa Processamento de Dados Amazonas (Prodam) vai fornecer um circuito de comunicação de dados com internet dedicado de 50 Mbps para que a emissora de televisão pública Encontro das Águas (Canal 2.1, da TV aberta e Canal 513, da NET) faça a transmissão ao vivo das celebrações da Semana Santa, que neste ano, por conta da pandemia de covid-19, deverão acontecer sem a presença de fiéis.

O arcebispo metropolitano de Manaus, dom Leonardo Ulrich Steiner, explicou como serão realizadas as celebrações. “Na Semana Santa vamos permanecer em nossas casas, sustentados pelo espírito de comunhão e oração. Participaremos das celebrações transmitidas pelos meios de comunicação (rádio, TVs, redes sociais) e vamos continuar com a leitura orante da Bíblia, com a recitação do rosário de Nossa Senhora e a oração da Via Sacra”.

De acordo com o diretor-presidente da Prodam, João Guilherme de Moraes Silva, foi instalado um circuito de comunicações de dados, via fibra ótica, entre a Catedral Metropolitana de Manaus, no Centro, e a TV Encontro das Águas, na Praça 14. Este circuito de comunicação de dados permitirá que as transmissões aconteçam com alta performance, sem interrupções”, assegurou.