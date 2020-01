Procon vai multar Bradesco por desrespeito ao consumidor em três agências de Manaus

Manaus/AM - O Procon Manaus autuou três agências bancárias por desrespeito à Lei Municipal nº 167/2015, a “Lei das Filas”. As denúncias foram feitas via WhatsApp e por ligação gratuita (0800), além das redes sociais da instituição por consumidores que estavam, em alguns casos, há mais de duas horas na espera do atendimento. Todas as agências bancárias denunciadas receberam Auto de Infração, uma vez que as irregularidades foram constatadas. As ações ocorreram nesta segunda, 6, e terça-feira, 7.

As três agências pertencem à mesma rede bancária sendo uma no Centro, outra no bairro Cachoeirinha, na zona Sul e a última no Parque 10 de Dezembro, zona Centro-Sul. Segundo o secretário-interino da Semdec, Rodrigo Guedes, o desrespeito ao consumidor é uma prática recorrente de tal instituição financeira.

“Nós estamos combatendo esta prática de descaso ao consumidor através das denúncias e lavrando os Autos de Infração. Vamos cobrar as multas após julgarmos. Não ficarão impunes. Já convidamos a Promotoria do Consumidor a se juntar nessa luta. Vamos chamar Defensoria Pública, o Procon Estadual e Delegacia do Consumidor também. Essa é nossa meta para 2020. Integrar os principais órgãos de defesa do consumidor e fazer valer os direitos do cidadão”, explicou Guedes.

A Lei Municipal nº 167/2015 limita a 15 minutos de espera para atendimento aos clientes em dias normais e 25 minutos em dias de pico e pagamento de servidores públicos. “Sabendo disso, as agências bancárias e demais estabelecimentos devem se preparar para melhor atender o público, não deixando o consumidor esperando. Sabemos que a espera acarreta em demais outras complicações. Por isso, estamos em prol do consumidor e que seus direitos sejam zelados e praticados”, afirmou Guedes.

Consumidores que se sentirem lesados podem denunciar diretamente à Semdec – Procon Manaus por meio do WhatsApp (92) 98842-3030 ou pelo 0800 092 0111. As denúncias também podem ser direcionadas pelas redes sociais do órgão ou presencialmente na sede da instituição, localizada da rua Afonso Pena, 38, Praça 14 de Janeiro, zona Sul. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, de 8h às 14h.