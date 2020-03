Procon suspende atendimentos presenciais no Amazonas; serviços on-line e por telefone continuam

Brasil acorda da hipnose do falso mito

Manaus/AM - O Instituto Estadual de Defesa do Consumidor - Procon/AM suspenderá os atendimentos presenciais na sede do órgão a partir desta quinta-feira, 19/03, por 15 dias. A medida é preventiva contra a disseminação do novo coronavírus (Covid-19).

Com isso, os atendimentos serão feitos exclusivamente por telefone e pelos canais on-line do órgão. As conciliações estarão suspensas neste período, mas as fiscalizações continuarão.



Os consumidores podem enviar denúncias e tirar dúvidas pelas redes sociais do Procon-AM (instagram @procon_amazonas e Facebook Procon Amazonas), nos e-mails duvidasprocon@procon.am.gov.br e fiscalizacaoprocon@procon.am.gov.br, nos telefones 0800 092 1512, 3215 4012, 3215 4015, 3215 4009, 99271-5519 (ouvidoria), e no site http://www.procon.am.gov.br/



“São medidas preventivas para garantir a segurança dos nossos servidores e também das pessoas que chegam, todos os dias, ao órgão. Os serviços continuarão pelos meios telefônico e eletrônico, até porque o Procon-AM tem recebido muitas denúncias relacionadas à pandemia de coronavírus, de consumidores relatando preços abusivos de máscaras cirúrgicas e do álcool em gel, e também de pessoas que precisaram ou precisarão cancelar passagens para locais afetados pelo vírus”, explica o diretor-presidente do Procon-AM, Jalil Fraxe.