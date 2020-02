Procon orienta foliões sobre venda de ingressos irregulares em festas de Carnaval, em Manaus

Manaus/AM - A programação de Carnaval já está a todo vapor em Manaus, com diversas bandas, blocos e o desfile das Escolas de Samba, neste fim de semana. Pensando em ajudar a população a curtir esse período sem prejuízos, o Programa Estadual de Proteção e Orientação ao Consumidor (Procon-AM) estará em vários eventos na capital amazonense, com equipes de fiscalização a postos para atender denúncias de irregularidades.

O diretor-presidente do Procon-AM, Jalil Fraxe, ressalta que o consumidor deve estar atento a práticas abusivas neste período, como a venda casada. “É comum vermos a comercialização de ingressos para festas ser condicionada à compra obrigatória de algum outro item que não faz parte do ‘combo’ que o consumidor quer adquirir. Essa é uma prática que deve ser denunciada”, afirma.

Outra recomendação do Procon-AM é que o consumidor fique atento para a validade dos produtos. O folião deve, ainda, verificar se as bebidas vendidas nas festas estão devidamente lacradas.

“É importante lembrar que a venda de bebidas alcoólicas e cigarro é proibida para menores de 18 anos”, acrescenta o titular do órgão.

Ouvidoria

Além das ações de orientação e fiscalização em blocos, bandas e no Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho – Sambódromo de Manaus, a Ouvidoria do Procon-AM estará em funcionamento durante o Carnaval para registro de reclamações por parte dos consumidores, por meio do número (92) 99271-5519.