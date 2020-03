Procon Manaus vai apurar falhas em serviços de telefonia móvel e internet

Coronavírus obriga Bolsonaro a conectar-se com a realidade

Manaus/AM - A má qualidade do sinal telefônico e internet móvel na prestação de serviços das operadoras Vivo e TIM levou o Procon Manaus a instaurar ato administrativo para apurar as reclamações de usuários. A ação ocorreu devido à interrupção de serviços das duas operadoras, no início do mês de março, por suposto rompimento nos cabos de fibra óptica de ambas as empresas.

O ato administrativo preliminar instaurado pelo Procon Manaus, que órgão da Secretaria Municipal de Direito do Cidadão e Ouvidoria (Semdec), busca uma justificativa da Anatel e das empresas em relação aos serviços e quais as medidas adotadas para amenizar o prejuízo aos consumidores, se houve abatimento do preço ou crédito para as próximas faturas.

De acordo com o secretário da Semdec, Rodrigo Guedes, o caso está sendo apurado e as empresas foram intimadas para prestar esclarecimentos, com as informações técnicas da Agência Reguladora também. “Nós abrimos um ato de investigação preliminar justamente porque toda a cidade de Manaus ficou impossibilitada de utilizar a rede de dados e voz durante vários dias na primeira semana de março. Vamos aguardar as respostas das operadoras e esclarecimento oficial da Anatel para apurar se foi um motivo externo à responsabilidade das operadoras ou algum tipo de negligência”, afirma Guedes.

O secretário afirma ainda que a falha na prestação de serviços afeta toda a população, uma vez que grande parte das pessoas utiliza dispositivos móveis no dia a dia não somente para se comunicar, mas para trabalhar e realizar outras tarefas.

As empresas já foram notificadas e intimadas a prestar esclarecimentos. Os casos serão apurados pela equipe da Semdec juntamente com os órgãos parceiros e pode ser ajuizada uma ação por danos morais e materiais coletivos caso reste comprovada a culpa das empresas.