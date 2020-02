Procon Amazonas agora integra colégio nacional de ouvidores

Manaus/AM - O Programa Estadual de Proteção e Orientação ao Consumidor (Procon-AM) agora integra o Colégio de Ouvidores do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (Ouvcon). Criado pelo Decreto nº 10.051, o Ouvcon é parte da Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

Segundo o diretor-presidente do Procon-AM, Jalil Fraxe, fazer parte deste grupo junto a outros Procons do Brasil possibilita a interação cada vez mais imediata entre os órgãos e os consumidores.

Jalil Fraxe ressaltou ainda a importância da reunião do Fórum Norte, ocorrida em Brasília na semana passada. Os Procons puderam tratar pautas comuns que, muito embora sejam de consumidores, são peculiares da região Norte. As ações serão coordenadas de forma a atenderem às reais necessidades da população, afirmou.

O Procon-AM já está cadastrado na plataforma Fala.BR, que compreende, ainda, os sistemas e-Ouv e e-Sic. A ferramenta recebe denúncias, reclamações, sugestões, e solicitações e as encaminha às ouvidorias correspondentes.

No Amazonas, o Procon conta com uma Ouvidoria para envio de críticas, sugestões e elogios por parte dos consumidores, por meio do número (92) 99271-5519 e do e-mail ouvidoria@procon.am.gov.br.