Em Manaus, Procon-AM autua supermercado por publicidade enganosa e produtos vencidos

O Programa Estadual de Proteção e Orientação ao Consumidor (Procon-AM) autuou um supermercado no bairro Flores, Zona Centro-sul de Manaus, por publicidade enganosa de promoção e falta de indicação de preços. Além disso, foram apreendidos produtos com validade vencida e embalagens danificadas.

O local foi autuado após fiscalização de rotina. No entanto, as reclamações de consumidores sobre os produtos e práticas abusivas do estabelecimento são recorrentes nos canais de denúncia do Procon-AM.

Os fiscais do órgão verificaram produtos sem indicação de preço, e ofertas anunciadas sem serem cumpridas, como o anúncio de um desconto de 70%, que não foi constatado em nenhum produto.

No local, também foram apreendidos alimentos e mais de 30 produtos de limpeza com validade expirada e embalagens violadas.

O Procon-AM expediu auto de constatação após o flagrante. Posteriormente, será assinado um auto de notificação.

“Temos uma agenda de fiscalização, e os supermercados são estabelecimentos constantemente fiscalizados. No supermercado fiscalizado nesta terça-feira encontramos produtos com prazo de validade expirado, mas também uma publicidade enganosa, na qual se ofertava um desconto mas inexistia o produto para aquele desconto, o que é considerado uma infração. O papel do Procon é justamente esse, equilibrar essa relação de consumo, para que a população não seja prejudicada”, afirmou o diretor-presidente do Procon-AM, Jalil Fraxe.