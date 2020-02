Processo seletivo é aberto com 162 vagas no Amazonas; veja edital

Manaus/AM - Visando a contratação temporária de servidores para os cargos de auxiliar de serviços gerais, motorista fluvial, motorista terrestre, merendeira e professor, a Prefeitura de Iranduba divulgou edital de processo seletivo com 162 vagas. As inscrições serão abertas na próxima quinta-feira (13) e o certame será realizado pelo Instituto Merkabah.

O edital foi divulgado nesta terça-feira (11) no Diário Oficial dos Municípios do Amazonas. Não haverá pagamento de taxa de inscrição que deve ser realizada até o dia 19 de fevereiro por meio de preenchimento de formulário online que será disponibilizado no site do Instituto Merkabah, no endereço eletrônico www.institutitomerkabah-am.com.br ou no link https://merkabah.selecao.net.br.

Veja edital: