Processo seletivo do IBGE terá mais de 2 mil vagas no Amazonas

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) anunciou, nesta quarta-feira (5), que lançará Processo Seletivo Contínuo com mais de 2.500 vagas para trabalhar no Censo 2020, no Amazonas.

A publicação do edital está prevista ainda para este mês. As oportunidades serão para todos os municípios do Estado com vagas para Agente Censitário Municipal (ACM) e Agente Censitário Supervisor (ACS) e Recenseador.

Entre os meses de agosto a outubro de 2020, o IBGE realizará o Censo Demográfico em todo país, com o objetivo de alcançar todos os domicílios para obter informações sobre os moradores, no que diz respeito ao número de habitantes, à identificação étnico-racial, rendimento, trabalho, educação e sobre as características dos domicílios.

No Amazonas, um total de 1.034.000 domicílios, em 62 municípios, devem ser visitados.