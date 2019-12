Primeiro sorteio do ‘Nota Premiada Manaus’ tem R$ 130 mil em prêmios; confira a data

Manaus/AM - Quem já se cadastrou na campanha “Nota Premiada Manaus” e pediu seu CPF na Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e) já pode consultar seus bilhetes que concorrerão aos prêmios deste mês de dezembro. Os premiados serão definidos com base nos números extraídos no sorteio da Loteria Federal deste sábado, 28/12. Os ganhadores serão divulgados pela Prefeitura de Manaus na segunda-feira, 30/12, por meio das mídias e do portal da campanha.

Para consultar os bilhetes que estão concorrendo, basta acessar o portal http://notapremiada.manaus.am.gov.br. Até agora, foram registrados, aproximadamente, 5,2 mil CPFs, dos quais 3.178 concorrerão com mais de 256,5 mil cupons gerados no sistema da premiação.

“Neste primeiro sorteio concorrem notas emitidas com CPF de janeiro até o horário comercial do dia 27 de dezembro. Notas emitidas a partir do dia 28 deste mês concorrerão aos prêmios do mês de janeiro. Para isso é preciso que o cidadão se cadastre na campanha e passe e exigir seu CPF nas suas Notas Fiscais de Serviços”, esclareceu o coordenador da campanha Nota Premiada Manaus, Armando Simões.

Para o sorteio de dezembro serão distribuídos R$ 130 mil em prêmios, distribuídos em 20 prêmios no valor de R$ 1 mil, quatro prêmios no valor de R$ 5 mil, dois prêmios no valor de R$ 10 mil e um prêmio no valor de R$ 20 mil, além da premiação especial de R$ 50 mil. As Organizações da Sociedade Civil (OSCs) cadastradas junto ao Fundo Manaus Solidária e indicadas pelos ganhadores também receberão um total de R$ 52 mil em dinheiro.

Campanha

A Campanha Nota Premiada Manaus foi lançada pelo prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, no início do mês de dezembro, com objetivo de estimular a prática de educação fiscal no município e conscientizar a sociedade quanto a importância socioeconômica dos tributos municipais e o direito de exigência do documento fiscal.

Os prêmios continuarão em 2020. Para concorrer é necessário realizar um cadastro na página da campanha. Ao preencher os dados, o cidadão deverá escolher uma instituição social de sua preferência para também concorrer. Caso for sorteado, a instituição escolhida ganha o equivalente a 40% do prêmio.

Para acumular cupons é necessário pedir para incluir o CPF na Nota Fiscal de Serviços. O documento fiscal deve ser exigido em qualquer estabelecimento prestador de serviço da capital como, escolas, cursinhos, clínicas médicas, academias de ginástica, cinemas, mecânicas, salões de beleza, entre outros. A lista completa de prestadores de serviços que emitem a nota está disponível no portal da campanha.

A cada R$ 15 acumulados em serviços acobertados por documentos fiscais registrados com o CPF, o participante receberá um cupom eletrônico para participar dos sorteios. Poderão ser acumulados a quantidade máxima de 200 cupons eletrônicos por período de apuração.