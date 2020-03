Prevenção à obesidade e diabetes tem curso internacional em Manaus

Facção julgava e matava na invasão Monte Horebe

Manaus/AM - A capital amazonense é sede até este sábado, dia 7, do curso internacional Best (Bariatric Endoscopic Surgery Trends). A edição Best Amazon, aberta na noite desta quinta-feira, 5/3, no Teatro Amazonas, tem a participação de médicos e enfermeiros da Prefeitura de Manaus, em busca de aprimorar conhecimento sobre a prevenção à obesidade e diabetes, assim como possibilitar a interação com cirurgiões bariátricos e endoscópicos de vários países.

Para o secretário da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Marcelo Magaldi, o evento é uma oportunidade que os profissionais da Prefeitura de Manaus têm para adquirir mais conhecimento para somar ao trabalho da atenção primária, que é realizado nas unidades básicas de saúde do município, principalmente em relação à obesidade, que Manaus possui um grande índice, como outras doenças crônicas.

De acordo com o médico e coordenador do curso em Manaus, Victor Dib, o objetivo principal do encontro é debater ideias e encontrar soluções para diminuir a sobrecarga no sistema de saúde dos municípios de todo o Brasil.

“É um curso único, que reúne profissionais de todo o Brasil e de outros países. Vamos tratar sobre obesidade e diabetes em todos seus aspectos clínicos, cirúrgicos e endoscópicos, voltado sempre para a prevenção dessas doenças, para que prevenindo possamos diminuir a sobrecarga de pacientes com esses casos no sistema de saúde”, finalizou Dib.

Para saber mais sobre o curso, que tem o apoio da Prefeitura de Manaus, acesse www.best2020amazon.com.