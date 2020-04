Presídios são pulverizados para prevenção ao coronavírus no Amazonas

Covid-19 e falência da rede hospitalar criam pânico no Amazonas

Manaus/AM - Todas as unidades prisionais do Amazonas estão recebendo o serviço de pulverização. Segundo a Seap, essa é uma das medidas preventivas adotadas pelo órgão para combater a disseminação do novo coronavírus dentro dos estabelecimentos penitenciários do Amazonas.

Para a pulverização, está sendo utilizado o hipoclorito de sódio e água. No Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat), por exemplo, os serviços de higienização foram realizados na área administrativa, carceragens, corredores, banheiros, grades, portões e quadras de esporte. “O serviço ocorrerá diariamente em todos os pavilhões, celas e demais dependências da unidade”, afirmou o diretor do Ipat, Márcio Pinho.

Na Unidade Prisional do Puraquequara (UPP), a borrifação também começou como estratégia para combater a propagação do covid-19. “A ação vai evitar a contaminação dos internos, pois vai ajudar a manter o ambiente sempre limpo”, disse o diretor da unidade, Robert Barreto.

Além da pulverização, foram intensificados os trabalhos de limpeza dos ambientes internos dos presídios masculinos e femininos com água, sabão e água sanitária.



A Coordenação de Saúde do Sistema Prisional do Amazonas (CSSPAM) também tem monitorado e orientado as equipes que atuam dentro das unidades prisionais sobre a importância da higienização pessoal para impedir o contágio com a doença.

Sem casos - Não há registro de internos/servidores infectados ou suspeitos de contágio pelo novo coronavírus no sistema prisional do Amazonas.