Presidente do TJAM empossa novos servidores aprovados em concurso público

Manaus/AM - O presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, desembargador Yedo Simões, deu posse, nesta segunda-feira (3), a 12 novos servidores que, aprovados no concurso público realizado pelo TJAM em 2015 para o provimento de vagas em comarcas do interior do Estado, foram nomeados no último mês de janeiro. Eles são os últimos remanescentes com vagas vinculadas ao edital do certame, cuja vigência se encerra neste primeiro semestre de 2020.

Os novos servidores reforçarão as atividades da Justiça Estadual nas Comarcas de Manaquiri; Novo Airão; Nova Olinda do Norte; Coari; Maués e Silves, todos municípios que compõem a 7.ª e a 8.ª Sub-Regiões do Estado.

Em solenidade realizada na Sede do TJAM, seguida de reunião com o presidente da Corte Estadual, foram empossados os Assistentes Judiciários: Guarniery Lima de Souza (Comarca de Coari); Erushomen Fontes de Menezes (Comarca de Manaquiri); Leandro Pereira de Andrade (Comarca de Novo Airão); Arlesson Freire de Lima (Comarca de Nova Olinda do Norte) e Tiago Oliveira Lopes (Comarca de Silves).

Como Auxiliares Judiciários foram empossados: Deusivane Ferreira de Lima; Clodoaldo Lima de Souza; André Carlos da Silva Praia e Neysid Matos Castelo Branco (Comarca de Coari); além de Thiago Padilha Ataíde, Luiz Gustavo Alves Cativo e Andrea Cláudia Monteiro Conde (Comarca de Maués).

Além dos 12 referidos candidatos, ainda outros dois profissionais nomeados devem ser empossados – para as comarcas de Urucurituba e Maués – uma vez que está em vigência o prazo legal para entrega de seus respectivos documentos.

Compromisso

Ao proferir palavras de acolhida aos novos servidores, o presidente do TJAM afirmou que com a nomeação a direção do Tribunal intensifica seu compromisso em fortalecer o atendimento do Poder Judiciário no interior do Amazonas. “Este é um dos compromissos de nossa gestão à frente do Tribunal e que procuramos dar cumprimento com diversas iniciativas, como a que hoje está sendo concretizada. Ampliando o quadro de servidores e com outras medidas, tais quais a aquisição e repasse de implementos de informática e nomeação de novos juízes – como os quatro que serão empossados amanhã (4 de fevereiro) para auxiliar o interior – , reforçamos este compromisso assumido”, apontou o desembargador Yedo Simões.

Curso

Já nesta terça-feira (4), os novos servidores darão início ao Curso de Formação Inicial (CFIS), oferecido em Manaus pela Escola de Aperfeiçoamento do Servidor (Eastjam) com programação que se estenderá até sexta-feira (7).