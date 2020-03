Presidente do TJAM diz que convocação de concursados será feita ‘paulatinamente’

Drauzio Varella, ‘Suzy’ e o capitão Bolsonaro

Manaus/AM - O resultado final do concurso público do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) para preenchimento de 160 vagas foi divulgado nesta terça-feira (10) pelo presidente do Tribunal, desembargador Yedo Simões. As convocações serão realizadas após autorização do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) e devem ser feitas “paulatinamente”, segundo Yedo.

O resultado do certame foi publicado na edição desta terça-feira do Diário da Justiça Eletrônico (DJE) e pode ser visto completo abaixo deste texto.

"Nossa intenção, após a homologação deste resultado pelo Pleno da Corte, é iniciar a convocação dos candidatos aprovados, que será feita paulatinamente para substituir servidores temporários. Em razão do encerramento, em julho deste ano, de nossa gestão à frente da presidência do Tribunal de Justiça e em virtude das diretrizes da Lei de Responsabilidade Fiscal, já fizemos consulta ao TCE solicitando parecer para podermos realizar tais convocações", afirmou o presidente da Corte.

Yedo Simões, ao anunciar o resultado do certame, indicou que o concurso público foi um compromisso anunciado logo que assumiu a presidência do Judiciário Estadual e explicou que, com o concurso público, busca-se suprir a necessidade de pessoal no Tribunal de Justiça do Amazonas. "Foi um compromisso por nós assumido, que hoje se concretiza. Os novos profissionais vão, paulatinamente, substituir servidores temporários e fortalecer nosso atendimento à sociedade, tanto na capital quanto no interior do Amazonas", indicou o desembargador Yedo Simões.