Presidente do TCE diz que vai ser rigoroso na fiscalização dos gastos públicos

Manaus/AM - O convidado do programa Hora do H nesta segunda-feira, dia 9, é o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE AM), conselheiro Mário de Mello, que abordou temas sobre sua vida pessoal e profissional, durante a entrevista concedida a Humberto Amorim.



Mário de Mello é alagoano de Maceió, cidade pela qual foi vereador por dois mandatos, mas também já exerceu o cargo de professor. Trabalhou em Roraima e depois, no início dos anos 1990, veio para o Amazonas onde foi convidado para assessorar Gilberto Mestrinho, em Brasília, na representação do Estado do Amazonas.



Mário Mello, que assumiu a presidência do TCE AM sucedendo a conselheiroa Yara Lins, completa cinco anos como conselheiro da corte de contas em setembro, seu mandato como presidente da corte é de dois anos.



O conselheiro-presidente reiterou a realização de concurso ainda neste ano no TCE AM, o qual, conforme informou, tem um déficit de pelo menos 300 funcionários.



O presidente da corte de contas também reafirmou a diretiva de ser rigoroso na fiscalização dos gastos públicos. Ele afirmou que os tribunais de contas têm uma função pedagógica e que a melhor forma de ser rigoroso é ensinar, daí a importância das escolas de contas.



"Eu tenho coragem de mamar em onça", afirmou Mário Mello, ao dizer que vai até as últimas consequências em defesa do dinheiro público.